Росія та білорусь знову проведуть військові навчання, цього разу біля Казахстану

07:59 10 серпня Київ, Україна

Учора, 9 серпня, на території білорусі стартував перший етап російсько-білоруських військових навчань, другий етап пройде біля кордонів Казахстану на астраханському полігоні «Ашулук».

Про це повідомляє міністерство оборони білорусі.



Навчання військ військово-повітряних сил (ВПС) республіки та військ протиповітряної оборони (ППО) з бойовою стріляниною триватимуть до 25 серпня. У навчаннях візьме участь особовий склад, військова та спецтехніка від авіаційних частин, військ ППО та радіотехнічних військ, а також бойові формування Військової академії білорусі. За повідомленням міноборони республіки, метою заходів є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань.



На тлі російського вторгнення в Україну білоруська влада регулярно проводить військові маневри та перевіряє резервістів. Наприкінці травня у країні було створено ополчення. У Брестській та Гродненській областях для охорони важливих об'єктів до територіальних військ зібралися призвати 430 резервістів. Мінськ також звинувачував українську владу у підготовці провокацій, після чого розгорнув війська вздовж кордону. А в липні білоруська армія провела командно-штабні навчання в Гомельській області, що межує з Україною.



При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), олександр лукашенко не ризикне прямо втручатися у бойові дії в Україні на боці росії. Однак він, ймовірно, продовжить давати російським збройним силам доступ у повітряний простір своєї країни, щоб продемонструвати лояльність до володимира путіна.