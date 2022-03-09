Росія хоче відключити газопровід "Північний потік-1" до Європи

Через санкції та фактичну зупинку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" Росія погрожує зупинити прокачування газу газопроводом "Північний потік-1".
Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак.
За його словами, Росія має право накласти "дзеркальні санкції" у відповідь на безпідставні звинувачення у створенні енергетичної кризи в Європі та заборони щодо "Північного потоку 2".
За його словами, Росія має право накласти "дзеркальні санкції" у відповідь на безпідставні звинувачення у створенні енергетичної кризи в Європі та заборони щодо "Північного потоку 2".
При цьому Новак зазначив, що від блокування газопроводу "Північний потік-1" "не виграє ніхто, але європейські країни підштовхують Росію до ухвалення рішення щодо блокування газопроводу".
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