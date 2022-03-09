Росія хоче відключити газопровід "Північний потік-1" до Європи

13:09 08 березень Київ, Україна

Через санкції та фактичну зупинку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" Росія погрожує зупинити прокачування газу газопроводом "Північний потік-1".

Про це заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак.



За його словами, Росія має право накласти "дзеркальні санкції" у відповідь на безпідставні звинувачення у створенні енергетичної кризи в Європі та заборони щодо "Північного потоку 2".

"У нас є повне право прийняти "дзеркальне" рішення та накласти ембарго на прокачування газу через газопровід "Північний потік 1", який сьогодні завантажений на максимальному рівні 100%", - заявив він.

При цьому Новак зазначив, що від блокування газопроводу "Північний потік-1" "не виграє ніхто, але європейські країни підштовхують Росію до ухвалення рішення щодо блокування газопроводу".