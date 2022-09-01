Росія готується запустити супутник-шпигун від імені Ірану

15:59 05 серпня Київ, Україна

На замовлення Ірану, росія планує відправити на орбіту розвідувальний супутник, це дозволить значно розширити можливості Тегерана зі шпигунства за військовими цілями на Близькому Сході, але спочатку москва має намір використати супутник для допомоги своїм військовим, які воюють в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела у західних розвідувальних службах.

«Це ще одна ознака дедалі більшої політичної та військової співпраці між москвою та Тегераном», — пише видання.

Переговори про купівлю Тегераном космічного апарату серії «Канопус-5» тривали чотири роки. 9 серпня "Роскосмос" планує провести його запуск із космодрому "Байконур".



Однак доступ до супутника Іран отримає не одразу. Перші кілька місяців або навіть довше росія використовуватиме його для спостереження за військовими цілями в Україні.



Апарат, який отримав назву «Хайям», буде оснащений камерою з 1,2-метровою роздільною здатністю — це набагато менше, ніж на американських розвідувальних супутниках, але все одно дасть іранцям безпрецедентні можливості, серед яких ведення майже постійного моніторингу об'єктів в Ізраїлі та Перській затоці.



На початку червня Дмитро Рогозін, на той момент глава «Роскосмосу», говорив про критичну нестачу супутників для потреб міноборони та постійного спостереження за боями в Україні. За його словами, зараз у росії 161 апарат, а потрібні тисячі.