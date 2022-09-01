Росія готується до виборів: 9 кримінальних справ та 51 адміністративну справу завели на незалежних кандидатів

19:59 15 серпня Київ, Україна

Росія вже звичним їй способом розпочала підготовку до виборів, які відбудуться у вересні. На незалежних кандидатів уже заведено 9 кримінальних справ та 51 адміністративну справу.

Про це повідомляє проєкт "Мережеві свободи".

«Ми нарахували 85 епізодів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності незалежних кандидатів, а також тих, кого влада розглядає як потенційних опонентів на виборах (з них 53 — у москві)», — йдеться у повідомленні.

🔸 64 особи (з них 35 чинних депутатів у 12 регіонах країни), 47 з них позбавлені права обиратися.



🔸9 кримінальних справ та 51 справа про адміністративне правопорушення.



🔸Не менше 9 осіб знято з виборів або отримали відмови в реєстрації через причетність до структур Олексія Навального.

Зазначається, що універсальним способом не допустити кандидата до виборів стали штрафи або арешти за ст.20.3 КпАП за минулорічний пост із символікою «Розумного голосування» або звинувачення у зв'язках із опозиціонером Олексієм Навальним. Сам проєкт не заборонено, але після визнання влітку 2021 структур політика Олексія Навального екстремістськими поліція почала виписувати штрафи у тому числі за демонстрацію символіки «Розумного голосування».



Деякі депутати скаржилися на те, що їх заарештували незаконно, а судді відмовлялися брати до відома докази невинності. 19 липня Замоскворецький районний суд москви заарештував на 15 діб голову муніципального округу Якиманка Андрія Морєва у справі про демонстрацію екстремістської символіки (ч. 1 ст. 20.3 КпАП).

Приводом для арешту стала наліпка «Розумного голосування» на задньому склі машини депутата. Морєв розповів, що наліпку на його автомобіль наклеїли невідомі. Він надав суду відео, на якому видно, як двоє невідомих заходять на паркування, щось роблять біля машини, а потім викликають поліціянтів, які зрештою і затримали Морєва. Суддя проігнорувала це відео.



На початку липня за статтею про демонстрацію екстремістської символіки оштрафували Марину Литвинович, яка також позбавляється права участі у виборах: «Я у своєму виступі 20.09.2021 року промовила вголос кілька разів „Розумне голосування“, коли виступала на зустрічі депутатів КПРФ з виборцями, яка була на Пушкінській площі наступного дня після виборів. Тепер на рік я не матиму можливості обиратися на будь-яких виборах».

Вибори 2022 року відбудуться у єдиний день голосування - 11 вересня. У 15 регіонах відбуватимуться вибори губернаторів, у шести регіонах обираються депутати законодавчих зборів. Крім того, пройдуть вибори до міських рад, а також до рад депутатів у муніципальних округах москви.