Росія готується до масштабного наступу у найближчі 10 днів - FT

16:59 06 лютого Київ, Україна

Росія планує розпочати новий наступ протягом наступних 10 днів. Кремль хоче перехопити ініціативу у війні та захопити решту Донбасу, пише Financial Times з посиланням на коментар радника Сил оборони України.

За його словами, Київ отримав "дуже переконливі дані" про наміри росії здійснити атаку.



Імовірним місцем російської атаки є захід Луганської області поблизу Кремінної та Лимана, який Збройні сили України відбили під час контрнаступу минулої осені, вважають експерти, яких цитує видання. Росія стягувала туди свої сили протягом кількох останніх тижнів. У статті йдеться про те, що наступ росіян очолять елітні підрозділи.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Їх посилили підрозділи ПДВ та морської піхоти. Це не водії автобусів та не вчителі", - цитує Financial Times співрозмовника зі ЗСУ.

Крім того, за даними джерела, москва також нарощує свої війська на півдні Донецької області. Росіяни розгортають додаткові сили в селах навколо окупованого Маріуполя: "Якщо вони розумні, то сконцентрують усі свої сили в одному невеликому місці", - сказало джерело.



Новий наступ росії може бути у Донецькій та Луганській областях, а також на Запоріжжі, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.