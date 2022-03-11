Росія готує до продажу Ірану супутник-шпигун Kanopus-V

10:21 11 червень Київ, Україна

Для моніторингу Ізраїлю і пересування американських військ, керівництво Ірану має намір купити у російського Роскосмоса супутник Kanopus-V, який називають супутником-шпигуном.

Про це інформує The Washington Post.



За словами співрозмовників видання, супутник Kanopus-V оснащений камерою з високою роздільною здатністю. За допомогою нього можна буде відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході.



Цей апарат можуть вже незабаром запустити в космос з території Росії.



Офіційно Kanopus-V - цивільний супутник, однак, за даними газети, в переговорах з РФ про його продаж брали участь високопоставлені представники іранської армії і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які з цією метою неодноразово їздили в Росію.



За допомогою Kanopus-V Іран отримає можливість фотографувати з космосу об'єкти в Ізраїлі або пересування американських військ в регіоні Перської затоки.