Росія ще в 2021 році робила хакерські атаки на Україну, готуючись до вторгнення - звіт Microsoft

17:28 28 квітня Київ, Україна

Віце-президент Microsoft з безпеки та довіри користувачів Том Берт повідомив, що в ході війни в Україні Росія вдавалася до кібератаків частіше, ніж вважалася досі.



У звіті йдеться, що в рамках ведення гібридної війни Росія часто поєднує кібератаки з завданням ударів по реальних цілях.

«Безпосередньо перед вторгненням ми стали свідками того, як, принаймні, шість окремих проросійських угруповань провели понад 237 операцій проти України», – повідомляє Microsoft, який працює з українськими експертами з кібербезпеки та приватними компаніями для протидії таким атакам.

Експерти заявили, що кібервійна включає руйнівні атаки, які тривають і загрожують благополуччю цивільного населення.



Згідно зі звітом, першого тижня після вторгнення російські хакери атакували велику українську телекомпанію.