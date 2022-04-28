Росія ще в 2021 році робила хакерські атаки на Україну, готуючись до вторгнення - звіт Microsoft

Віце-президент Microsoft з безпеки та довіри користувачів Том Берт повідомив, що в ході війни в Україні Росія вдавалася до кібератаків частіше, ніж вважалася досі.
Про це повідомляється на офіційному сайті Microsoft.
У звіті йдеться, що в рамках ведення гібридної війни Росія часто поєднує кібератаки з завданням ударів по реальних цілях.
Експерти заявили, що кібервійна включає руйнівні атаки, які тривають і загрожують благополуччю цивільного населення.
Згідно зі звітом, першого тижня після вторгнення російські хакери атакували велику українську телекомпанію.
Згідно зі звітом, першого тижня після вторгнення російські хакери атакували велику українську телекомпанію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі