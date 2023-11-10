Росія демонструє некомпетентність у використанні зброї - британська розвідка

14:14 10 листопада Київ, Україна

Країна-агресор росія вдарила протирадіолокаційною ракетою по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії в порту Південний на Одещині. У Міноборони Великобританії вважають, що цей удар свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота.

Зазначається, що 8 листопада 2023 року цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, ймовірно Kmax Ruler, було уражене російською протирадіолокаційною ракетою в порту Південний, Одещина, Україна. Українські офіційні особи заявили, що це, ймовірно, ракета повітряного базування Х-31 (за класифікацією НАТО – AS-17 Krypton).



Лоцман судна загинув, троє членів екіпажу та портовий працівник отримали поранення. Міністр інфраструктури України повідомив, що судно вантажило залізняк, призначений для стратегічного союзника росії – Китаю.