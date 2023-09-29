Росія накопичує величезні борги для покриття бюджетного дефіциту

13:00 29 вересня Київ, Україна

Росія накопичує величезні борги, щоб упоратися з бюджетним дефіцитом. За перше півріччя 2023 року державний борг росії збільшився на 2,2 трлн рублів, що помітно близько до запланованих 2,5 трлн рублів на весь рік.



Про це повідомляє "Forbes росія" з посиланням на дані Рахункової палати росії.



За період із січня по червень 2023 року державний борг росії зріс на 10%, що становить 2,24 трлн рублів. Порівняно зі станом на 1 липня 2022 року, борг збільшився на 27,5%.



Заплановане збільшення боргу на весь 2023 становило 2,5 трлн рублів. На початку липня цього року загальна сума позик перевищила 25 трлн рублів, що становить близько 16,7% від прогнозованого обсягу ВВП.



Також слід зазначити, що витрати на обслуговування державного боргу також зростають. Станом на 1 липня вони склали 718,1 млрд рублів, що є збільшенням на 4% порівняно з серединою 2022 року і навіть на 42% порівняно з серединою 2021 року.



За результатами першої половини 2023 року бюджет росії має дефіцит у розмірі 2,35 трлн рублів. Доходи скоротилися на 1,64 трлн рублів (11,7%) порівняно з першим півріччям 2022 року, включаючи суттєве зниження доходів від нафтогазових джерел на 2,99 трлн рублів, що майже вдвічі менше.



З іншого боку, витрати збільшилися на 2200000000000 рублів (17,5%). Доходи становили лише 47,4% від запланованих (порівняно з 56% у першій половині 2022 року), а витрати – 49,3% (порівняно з 48,2% за аналогічний період 2022 року), як зазначається у звіті Рахункової палати.