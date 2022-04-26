Росія активізувалася на Курилах - острів відвідав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін

08:32 26 липня Київ, Україна

Незважаючи на небажання Японії щодо присутності на Курильських островах будь-яких офіційних осіб Росії, вчора острів з робочим візитом відвідав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. У зв'язку з цим японське керівництво готує протест Росії.



Про це на пресконференції в Токіо сказав генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като.



"Візит прем'єр-міністра Росії на Ітуруп не збігається з позицією нашої країни по північних територіях (як в Японії називають чотири південнокурильських острови - ред.) і викликає крайній жаль. Найближчим часом Росії буде заявлений протест", - сказав Кацунобу Като.



Він також зазначив, що Японія "на різних рівнях" зверталася до Росії з пропозицією не проводити візит на Ітуруп.



"Ми на різних рівнях повторювали пропозицію до Росії не проводити візит прем'єр-міністра Росії Мишустіна", - сказав генеральний секретар уряду.