Росія - це бензоколонка, яка тільки прикидається країною

На минулій недавно пресконференції глава РФ Володимир Путін заявив, що 70% бюджету країни формується не коштом нафтогазових доходів.
Він додав, що ті, хто вважає Росію бензоколонкою, "вже не мають під собою реальних підстав".
Відомий американський сенатор, колишній кандидат на пост президента, республіканець Мітт Ромні в ефірі CNN не погодився з гучною заявою Путіна і назвав Росію "бензоколонкою, яка прикидається країною".
Сенатор також сподівається, що обраний президент США належним чином оцінить загрозу з боку Росії, оскільки він, за його словами, є розсудливою і розумною людиною.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии