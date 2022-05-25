Росія - це бензоколонка, яка тільки прикидається країною

22:06 21 грудня Киев, Украина

На минулій недавно пресконференції глава РФ Володимир Путін заявив, що 70% бюджету країни формується не коштом нафтогазових доходів. "Це означає, що ми не повною мірою, але все-таки починаємо злазити з так званої нафтогазової голки", - сказав Путін. Він додав, що ті, хто вважає Росію бензоколонкою, "вже не мають під собою реальних підстав".

Відомий американський сенатор, колишній кандидат на пост президента, республіканець Мітт Ромні в ефірі CNN не погодився з гучною заявою Путіна і назвав Росію "бензоколонкою, яка прикидається країною".

"Росія - це, якщо завгодно, бензоколонка, яка тільки прикидається країною, як говорив (нині покійний сенатор) Джон Маккейн. У них зараз великі труднощі, вони переживають період занепаду і накидаються на навколишніх", - сказав політик.