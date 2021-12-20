Росія vs Google, або як Малофєєв постраждав від санкцій

08:01 18 грудень Київ, Україна

У відповідь на економічні санкції, накладені на Росію через прояви агресії, Кремль та його оточення продовжує реагувати у властивій їм тій самій агресивній манері. Нагадаємо, що ще у 2014 році США та ЄС запровадили санкції проти відомого російського олігарха Костянтина Малофєєва. Причиною цього стало його неприкрите фінансування війни на Донбасі.

Окрім іншого, близький до Путіна бізнесмен Малофєєв є і власником каналу "Царьград ТВ", трансляція якого в YouTube була забанена в 2020 році компанією Google через санкційну заборону.

І ось Росія веде ще одну, цього разу судову війну, вимагаючи компенсацій від Google.

Нещодавно Московський арбітражний суд відмовив в апеляційній скарзі Google і зажадав від нього зняти блокування з каналу "Царьград ТВ" на відеохостингу YouTube.

Інакше компанія виплачуватиме призначену попереднім судом прогресуючу неустойку по $1360 на день. Збільшуючись вдвічі щотижня, ця сума за 9 місяців досягне $13,5 млн. І цей термін спливає у березні наступного року.

У разі подальшої відмови з вересня 2022 року ця неустойка зростатиме до нескінченності, оскільки законами РФ межа стягнення не обмежена. Лише за вісім місяців сума боргу перевищить капіталізацію Alphabet ($1,57 трлн). За розрахунками Spark-Interfax, дохід Google у Росії за 2020 рік становив $1,16 млрд.

Тепер Google стоїть перед непростим питанням, зауважив Сергій Петренко, засновник ресурсу Searchengines.guru та ексглава українського підрозділу "Яндекс". За його словами, Google потрібно зробити вибір: дотримуватись законів США, які ввели санкції проти телеканалу "Царьград", або виконувати рішення російських судів. Є й інший вихід, стверджує експерт. Для цього компанія має або зовсім закрити свою роботу в Росії, або створити для Росії іншу "автономну" версію YouTube - з "Царьградом" та "АннаТВ".