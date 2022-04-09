«Росія 24» видала кадри зі зйомок серіалу за підготовку "українського фейку" про вбивство мирного населення

18:54 08 квітня Київ, Україна

В ефірі телеканалу «росія 24» вийшов сюжет про «українські фейки», де показали ролик, у якому двоє чоловіків у «військовій формі» нібито готують манекен, щоб видати його за труп.

У репортажі показувався манекен, якого, як стверджувалося, українські солдати обмотували скотчем, щоби пізніше «видати за труп».

 

«Втім, це не дивно. Десятки фейків із подібними манекенами регулярно з'являються в українських телеграм-каналах. Про такі постановки ми не раз розповідали… До речі, такі ролики влітають у копійку, точніше, у мільйони доларів західним кураторам Незалежної», — каже голос за кадром.

На кадрах, показаних "росією 24", видно водяний знак російського телеграм-каналу U_G_M, який опублікував відео з манекеном вранці 6 квітня.
«От так ЗСУ готують свої постановочні відео, щоб кричати на все горло: „Це путін винен“, а потім, як у Бучі, розкидають ці іграшки вздовж вулиць Києва чи Миколаєва», — йдеться у підписі до посту.
Коли «росія 24» показала відео з манекеном, до кінця не зрозуміло. Судячи з кадрів, воно вийшло приблизно о 6:30, але точна дата виходу невідома. Можна припустити, що це ранок 7 квітня. Представники міноборони рф виступили із заявами, які показуються у нижній частині екрану, увечері 6 квітня.
 
Телеканал випустив репортаж «Злочини в Україні маскують під "звірства" російської армії». Ролик видалили з платформи ВДТРК «Смотрим», але його зберегли на Vimeo.
 
Петербурзька режисерка Надія Колобаєва спростувала заяви телеканалу. Вона розповіла, що на відео, використаному «росією 24», потрапив процес підготовки до зйомок серіалу в Ленінградській області.
«Це ми 20 березня знімали у Всеволожську Ленінградської області сцену з падінням трупа для серіалу, що ще не вийшов. Для імітації трупа команда використала обмотаний скотчем манекен із бутафорською кров'ю та нутрощами тварин», — написала вона у Фейсбуці.
 
«Нас знімала якась людина місцева, яка була незадоволена тим, що проводяться зйомки. Там була купа місцевих мешканців. Мабуть, один із них у якийсь момент виклав відео у місцевий паблік», — додала Колобаєва.