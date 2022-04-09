«Росія 24» видала кадри зі зйомок серіалу за підготовку "українського фейку" про вбивство мирного населення

«Втім, це не дивно. Десятки фейків із подібними манекенами регулярно з'являються в українських телеграм-каналах. Про такі постановки ми не раз розповідали… До речі, такі ролики влітають у копійку, точніше, у мільйони доларів західним кураторам Незалежної», — каже голос за кадром.

На кадрах, показаних "росією 24", видно водяний знак російського телеграм-каналу U_G_M, який опублікував відео з манекеном вранці 6 квітня.

«От так ЗСУ готують свої постановочні відео, щоб кричати на все горло: „Це путін винен“, а потім, як у Бучі, розкидають ці іграшки вздовж вулиць Києва чи Миколаєва», — йдеться у підписі до посту.

Коли «росія 24» показала відео з манекеном, до кінця не зрозуміло. Судячи з кадрів, воно вийшло приблизно о 6:30, але точна дата виходу невідома. Можна припустити, що це ранок 7 квітня. Представники міноборони рф виступили із заявами, які показуються у нижній частині екрану, увечері 6 квітня.

Телеканал випустив репортаж «Злочини в Україні маскують під "звірства" російської армії». Ролик видалили з платформи ВДТРК «Смотрим», але його зберегли на Vimeo.