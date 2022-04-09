«Росія 24» видала кадри зі зйомок серіалу за підготовку "українського фейку" про вбивство мирного населення

В ефірі телеканалу «росія 24» вийшов сюжет про «українські фейки», де показали ролик, у якому двоє чоловіків у «військовій формі» нібито готують манекен, щоб видати його за труп.
У репортажі показувався манекен, якого, як стверджувалося, українські солдати обмотували скотчем, щоби пізніше «видати за труп».
На кадрах, показаних "росією 24", видно водяний знак російського телеграм-каналу U_G_M, який опублікував відео з манекеном вранці 6 квітня.
Коли «росія 24» показала відео з манекеном, до кінця не зрозуміло. Судячи з кадрів, воно вийшло приблизно о 6:30, але точна дата виходу невідома. Можна припустити, що це ранок 7 квітня. Представники міноборони рф виступили із заявами, які показуються у нижній частині екрану, увечері 6 квітня.
Телеканал випустив репортаж «Злочини в Україні маскують під "звірства" російської армії». Ролик видалили з платформи ВДТРК «Смотрим», але його зберегли на Vimeo.
Петербурзька режисерка Надія Колобаєва спростувала заяви телеканалу. Вона розповіла, що на відео, використаному «росією 24», потрапив процес підготовки до зйомок серіалу в Ленінградській області.
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