Росія: 10 людей загинули на очисних спорудах

У Росії під Таганрогом сталася надзвичайна подія, в ході робіт на очисних спорудах загинули 10 осіб через викид метану. Ще 8 осіб госпіталізовано.
Про це повідомляє видання Йорж Таганрог з посиланням на міську адміністрацію в п'ятницю, 21 травня.
Також зазначено, що вісім осіб госпіталізовано. З них двоє в дуже важкому стані.
Відомо, що співробітники водоканалу постраждали при проведенні робіт в колодязі на очисних спорудах, де стався викид метану. Також в результаті вибуху колодязь затопило, що ускладнило пошук загиблих і постраждалих. Всього в роботах задіяно 51 осіб, 16 одиниць техніки.
За фактом інциденту порушили кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що призвело до смерті двох і більше осіб (ч.2 ст.217 КК РФ).
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