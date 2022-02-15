Росія: 10 людей загинули на очисних спорудах

19:32 21 травень Київ, Україна

У Росії під Таганрогом сталася надзвичайна подія, в ході робіт на очисних спорудах загинули 10 осіб через викид метану . Ще 8 осіб госпіталізовано.

Про це повідомляє видання Йорж Таганрог з посиланням на міську адміністрацію в п'ятницю, 21 травня.

"За уточненими даними, на 15:30 в результаті аварійної ситуації на очисних спорудах каналізації в селищі Дмитриадовка на насосній станції сирого осаду кількість загиблих збільшилася до 10 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що вісім осіб госпіталізовано. З них двоє в дуже важкому стані.



Відомо, що співробітники водоканалу постраждали при проведенні робіт в колодязі на очисних спорудах, де стався викид метану. Також в результаті вибуху колодязь затопило, що ускладнило пошук загиблих і постраждалих. Всього в роботах задіяно 51 осіб, 16 одиниць техніки.



За фактом інциденту порушили кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що призвело до смерті двох і більше осіб (ч.2 ст.217 КК РФ).