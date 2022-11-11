Російську Zara перейменують на пропагандистський символ Z - ЗМІ

19:00 11 листопада Київ, Україна

Zara у росії планують перейменувати. Нова назва може звучати як пропагандистський символ Z. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що таким чином нові власники хочуть зберегти асоціацію у клієнтів із попередніми назвами магазинів, які офіційно вийшли з ринку країни-агресора.

Відомо, що інший бренд одягу Bershka отримає назву Br.

Раніше Zara планували назвати у росії як Нова мода. Але тепер власники змінили своє рішення.

Відкриття магазинів під новими назвами заплановано після Нового року.

У той самий час польські магазини Reserved та Cropp також отримали нові назви – Re та Cr. Mohito став називатися MO, а House – ХС.