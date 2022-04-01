Російську компанію Kaspersky запідозрили у поширенні шкідливих програм

Американські компанії отримали від уряду США попередження, що москва може маніпулювати розробленим російською компанією Kaspersky програмним забезпеченням з метою заподіяння збитків американській інфраструктурі.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Kaspersky є одним із найпопулярніших виробників антивірусного програмного забезпечення. Компанія має штаб-квартиру у москві. Вона заснована Євгеном Касперським, якого офіційні особи США пов'язують із російською розвідкою.
25 березня Федеральна комісія зі зв'язку США додала "Лабораторію Касперського" у свій список комунікаційного обладнання та постачальників послуг, які загрожують національній безпеці США.
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