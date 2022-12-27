Російського військового, який зізнався у вбивстві мирного українця, звинуватили у поширенні "фейків" про армію

19:10 27 грудня Київ, Україна

У росії порушили кримінальну справу за статтею про "фейки" на військового, який зізнався журналістам «Важливих історій» у вбивстві українського цивільного та мародерстві.





21-річний Фролкін Йдеться про Фролкіна Данила Андрійовича, на картку справи, що надійшла до Хабаровського гарнізонного суду, звернуло увагу «ОВД-Інфо».21-річний Фролкін став фігурантом розслідування «Важливих історій» у серпні. Він у складі 64-ї окремої мотострілецької бригади брав участь у захопленні території Київської області. Знайти його вдалося завдяки мобільному телефону з фотосесією військових росії, який було знайдено у селі Андріївка після звільнення від російської окупації. Фролкін був одним із тих, хто зображений на фото.

"Важливим історіям" вдалося з ним зв'язатися. У розмові із журналістами Фролкін зізнався, що вбив мирного жителя. Також він розповів про мародерство російських військових та назвав імена командирів, які віддавали злочинні накази.



Фролкін уточнив, що йому наказали супроводити кількох цивільних на обшук, після чого пограбувати їх і вбити. Наказ було виконано. Також він зазначив, що був упевнений, що вбитий ним чоловік здавав координати російських колон українській армії.



В Україні Фролкіна звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. За вбивство мирного мешканця йому загрожує довічний тюремний термін.