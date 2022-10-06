Російського посла у Молдові викликали через "приєднання" окупованих територій України

12:40 06 жовтня Київ, Україна

У МЗС Молдови викликали посла росії Олега Васнєцова для засудження псевдореферендумів і проголошення рф анексії окупованих територій України.



Про це повідомляє Newsmaker.



Як зазначають, міністр закордонних справ Ніку Попеску висловить Васнєцову позицію Кишинева про те, що Про це повідомляє Newsmaker.Як зазначають, міністр закордонних справ Ніку Попеску висловить Васнєцову позицію Кишинева про те, що Молдова не визнає і не визнаватиме псевдореферендуми на окупованих територіях України і закликає рф припинити агресію проти України.

"Ми найрішучіше засуджуємо спробу протиправної анексії цих українських територій. Це суперечить усім принципам міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Раніше через це російських послів викликала низка інших країн Європи.