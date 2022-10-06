Російського посла у Молдові викликали через "приєднання" окупованих територій України

У МЗС Молдови викликали посла росії Олега Васнєцова для засудження псевдореферендумів і проголошення рф анексії окупованих територій України.
Про це повідомляє Newsmaker.
Як зазначають, міністр закордонних справ Ніку Попеску висловить Васнєцову позицію Кишинева про те, що Молдова не визнає і не визнаватиме псевдореферендуми на окупованих територіях України і закликає рф припинити агресію проти України.
Раніше через це російських послів викликала низка інших країн Європи.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі