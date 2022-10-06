Російського посла у Молдові викликали через "приєднання" окупованих територій України

12:40 06 жовтня Київ, Україна

У МЗС Молдови викликали посла росії Олега Васнєцова для засудження псевдореферендумів і проголошення рф анексії окупованих територій України.


Про це повідомляє Newsmaker.

Як зазначають, міністр закордонних справ Ніку Попеску висловить Васнєцову позицію Кишинева про те, що Молдова не визнає і не визнаватиме псевдореферендуми на окупованих територіях України і закликає рф припинити агресію проти України.
 
"Ми найрішучіше засуджуємо спробу протиправної анексії цих українських територій. Це суперечить усім принципам міжнародного права", - наголосили в МЗС.
 
Раніше через це російських послів викликала низка інших країн Європи.