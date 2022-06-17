Російський підрозділ Google подав заяву про банкрутство

09:27 17 червня Київ, Україна

Російська структура американської компанії Google - ТОВ "Гугл", подала заяву до арбітражного суду москви про власне банкрутство. Раніше компанія заявила про намір ініціювати цю процедуру — арешт банківського рахунку унеможливив роботу російського офісу та виконання фінансових зобов'язань.

Це випливає з даних картотеки арбітражних справ.

Google оголосила про намір розпочати процедуру банкрутства 18 травня. Як йдеться у повідомленні компанії, з 22 березня 2022 року вона «передбачає власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобов'язань». Там пояснили, що російський офіс Google більше не може працювати через арешт банківського рахунку. Тиск на компанію з боку російської влади зріс на тлі війни в Україні, санкцій, що вводяться, і протистояння в інформаційному полі.



10 березня через проблеми з оплатою в закордонних магазинах Google обмежила роботу Google Play у росії. Крім цього, додатки російських банків, які підпали під санкції, були прибрані з магазину. Пізніше Google заборонила користувачам та розробникам з росії завантажувати та оновлювати платні програми в Google Play. Безкоштовні програми залишаються доступними. 7 червня Московський арбітражний суд наклав арешт на 1 млрд рублів на рахунках російського підрозділу Google як забезпечувальний захід за двома позовами ВДТРК.



На цей момент на Google судом за позовами Роскомнагляду накладено обіговий штраф на суму понад 7,2 млрд рублів, його потрібно було виплатити до 19 березня. У травні судові пристави порушили стосовно компанії справу про примусове стягнення обігового штрафу. Компанію також зобов'язали виплатити додатково 505 млн рублів як виконавчий збір. Також Google не раз була оштрафована судом за те, що не видалила заборонений контент на своїх майданчиках, у тому числі на YouTube. А стосовно російської «дочки» Google ініційовано кілька позовів до арбітражного суду, де позивачами виступають російські ЗМІ.



За підсумками 2021 року «дочка» Google отримала чистий збиток у розмірі 26 млрд рублів. Це перший збиток компанії, як мінімум, з 2009 року.