Російського "збройового барона" обміняли на американську баскетболістку

США та росія домовилися про обмін ув'язненими: американську зірку баскетболу Бріттні Грайнер звільнили з російської в'язниці в обмін на звільнення звинуваченого у торгівлі зброєю російського бізнесмена Віктора Бута, який відбував тюремний термін у США. Про це повідомляє телеканал CNN.
За даними телеканалу, обмін стався 8 грудня в Абу-Дабі. У мзс росії підтвердили інформацію про обмін ув'язненими.
Президент США Джо Байден виступив із зверненням у зв'язку з обміном.
Байден заявив, що Бріттні пережила "погане ставлення" під час судового процесу у росії.
За словами американського адвоката росіянина, обмін Бута на Грайнер пройшов надзвичайно секретно.
У серпні цього року Бріттні Грайнер засудили до дев'яти років колонії суворого режиму за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Її затримали в московському аеропорту в лютому 2022 року через вейп-картриджі, що містять масло канабісу, виявлених у її багажі. Ця речовина заборонена до обігу в росії, але легальна в деяких штатах США.
32-річна Грайнер виступала за єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК. У складі американської національної збірної США двічі вигравала Олімпійські ігри.
Віктора Бута було заарештовано за запитом США у 2008 році та засуджено у 2012 році до 25-річного ув'язнення за звинуваченням у підготовці змови з метою вбивства громадян США та матеріальної підтримки тероризму. У США бізнесмен отримав прізвисько "торговець смертю". Віктор Бут став прототипом головного героя голлівудського фільму "Збройовий барон", якого зіграв Ніколас Кейдж.
Як повідомила уповноважена з прав людини в росії Тетяна Москалькова, Бут і Грайнер перед обміном були помилувані.
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