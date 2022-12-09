Російського "збройового барона" обміняли на американську баскетболістку

12:08 09 грудня Київ, Україна

США та росія домовилися про обмін ув'язненими: американську зірку баскетболу Бріттні Грайнер звільнили з російської в'язниці в обмін на звільнення звинуваченого у торгівлі зброєю російського бізнесмена Віктора Бута, який відбував тюремний термін у США. Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними телеканалу, обмін стався 8 грудня в Абу-Дабі. У мзс росії підтвердили інформацію про обмін ув'язненими.

Президент США Джо Байден виступив із зверненням у зв'язку з обміном.

"Я говорив з Бріттні Грайнер. Вона в безпеці, вона в літаку, вона прямує додому. Бріттні скоро повернеться до обіймів своїх коханих", - сказав Байден.

Байден заявив, що Бріттні пережила "погане ставлення" під час судового процесу у росії.

За словами американського адвоката росіянина, обмін Бута на Грайнер пройшов надзвичайно секретно.

"Велика радість! Нарешті! Я тільки що дізнався про те, що обмін Віктора на Грайнер завершено. Повної інформації досі не було, цього разу все було дуже секретно, але припущення про те, що це може статися сьогодні, були", - сказав Стів Зіссу РИА Новости.

У серпні цього року Бріттні Грайнер засудили до дев'яти років колонії суворого режиму за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Її затримали в московському аеропорту в лютому 2022 року через вейп-картриджі, що містять масло канабісу, виявлених у її багажі. Ця речовина заборонена до обігу в росії, але легальна в деяких штатах США.

32-річна Грайнер виступала за єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК. У складі американської національної збірної США двічі вигравала Олімпійські ігри.

Віктора Бута було заарештовано за запитом США у 2008 році та засуджено у 2012 році до 25-річного ув'язнення за звинуваченням у підготовці змови з метою вбивства громадян США та матеріальної підтримки тероризму. У США бізнесмен отримав прізвисько "торговець смертю". Віктор Бут став прототипом головного героя голлівудського фільму "Збройовий барон", якого зіграв Ніколас Кейдж.

Як повідомила уповноважена з прав людини в росії Тетяна Москалькова, Бут і Грайнер перед обміном були помилувані.