Російського контрактника звільнили із «вовчим квитком» за відмову воювати в Україні

18:53 13 квітня Київ, Україна

Російського контрактника звільнили зі служби через невиконання умов контракту після того, як він відмовився брати участь у війні в Україні. Про це повідомив його адвокат Максим Гребенюк.



Військовослужбовець провів сім місяців у відрядженні в Сирії та розраховував на реабілітаційну відпустку. Але після повернення до росії, каже Гребенюк, військового вирішили відправити на спеціальну військову операцію в Україні.



При звільненні начальник відділу кадрів 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з дислокацією в Дагестані поставив до обліково-послужної карти військовослужбовця нестатутну печатку. У ній сказано: «Схильний до зради, брехні та обману; Відмовився від участі у спеціальній військовій операції на території ЛНР, ДНР та України».

Максим Гребенюк сказав, що записи, які вносяться до обліково-послужних карток, чітко регламентовані, а запис про «зраду» нічим не передбачено і «направлено виключно на те, щоб образити, принизити військовослужбовця», а також ускладнити його працевлаштування, у тому числі правоохоронні органи.



Адвокат повідомив, що опрацьовує можливість оскаржити звільнення військовослужбовця у суді, а також анулювати нестатутну печатку.

Повідомляється, що такий штамп отримують усі військові, які відмовилися їхати в Україну. Якщо встигли відлити печатку, значить, відмови мають масовий характер.