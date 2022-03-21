Російського біатлоніста звинуватили у допінгу та відібрали три олімпійські медалі

11:42 27 жовтня Київ, Україна

Спортивний арбітражний суд (CAS) анулював заслуги російського спортсмена, визнав його винним у використанні допінгу і позбавив його трьох олімпійських медалей. Йдеться про російського біатлоніста Євгена Устюгова.



Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS) визнала Євгена Устюгова винним в порушенні антидопінгових правил.



Результати Устюгова за період з січня 2010 року до кінця сезону-2013/14 анульовані. Серед іншого у росіянина відібрали приватне золото і естафетну бронзу Олімпіади-2010 у Ванкувері і золоту нагороду, яку він отримав у складі естафетної збірної Росії на Іграх-2014 в Сочі.



Через анулювання результатів Устюгова золота в естафеті Олімпіади-2014 позбулися також Олексій Волков, Дмитро Малишко та Антон Шипулін, бронзи в естафеті Ванкувера-2010 - Іван Черезов, Максим Чудов і Антон Шипулін.