Судно Росії таємно доставляло до Південної Африки боєприпаси

Власник російського судна Lady R у грудні відключив транспондер, перш ніж таємно пришвартуватися до військово-морської бази Південної Африки та доставити невідомі вантажі.
Про це у понеділок, 9 січня, повідомляє The Wall Street Journal.
Наголошується, що Південна Африка відмовилася повідомити, що перевозив корабель або було завантажено на нього на військово-морській базі Саймонстаун.
Міністр оборони країни відмахнувся від занепокоєння США.
Візит судна Lady R, що належить російській судноплавній компанії, загострив відносини між Вашингтоном та Преторією. Це також демонструє труднощі для США та їхніх союзників у забезпеченні дотримання санкцій проти Москви, зазначає видання.
Високопоставлений представник США заявив, що Вашингтон стурбований підтримкою, наданою збройними силами Південної Африки судну Lady R, зокрема, дозволу йому входити і переміщати вантажі на військово-морській базі.
Протягом двох ночей мобільний кран переміщував ящики зі 122-метрового судна під наглядом озброєної охорони.
Кобус Маре, депутат і представник захисту від опозиційного Демократичного альянсу Південної Африки, сказав, що Lady R доставляла боєприпаси з Росії, хоча зазвичай вони імпортуються через комерційні порти.
Про це у понеділок, 9 січня, повідомляє The Wall Street Journal.
Наголошується, що Південна Африка відмовилася повідомити, що перевозив корабель або було завантажено на нього на військово-морській базі Саймонстаун.
Міністр оборони країни відмахнувся від занепокоєння США.
Візит судна Lady R, що належить російській судноплавній компанії, загострив відносини між Вашингтоном та Преторією. Це також демонструє труднощі для США та їхніх союзників у забезпеченні дотримання санкцій проти Москви, зазначає видання.
Високопоставлений представник США заявив, що Вашингтон стурбований підтримкою, наданою збройними силами Південної Африки судну Lady R, зокрема, дозволу йому входити і переміщати вантажі на військово-морській базі.
Протягом двох ночей мобільний кран переміщував ящики зі 122-метрового судна під наглядом озброєної охорони.
Кобус Маре, депутат і представник захисту від опозиційного Демократичного альянсу Південної Африки, сказав, що Lady R доставляла боєприпаси з Росії, хоча зазвичай вони імпортуються через комерційні порти.
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