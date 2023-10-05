Російським спортсменам заборонили виїзд без дозволу влади

08:38 05 жовтня Київ, Україна

Після масового від'їзду російських спортсменів з країни, влада прийняла рішення обмежити можливість атлетам, що залишилися, перетинати кордони росії.

Про це повідомляють джерела "РІА Новини".

Ці обмеження торкнулися вихованців, тренерів та персоналу бюджетних спортивних шкіл Санкт-Петербурга. Наразі виїзд за межі країни вимагає попереднього узгодження з міським спорткомітетом.

Обмеження поширюються на навчально-тренувальні збори, змагання та відпустки. Декілька директорів спортшкіл розповіли, що раніше був список "дружніх" країн, до яких дозволялося їхати. Наприклад, до нього входила Туреччина, але тепер заборона стала тотальною. "У комітеті сказали: "Про неї забудь"", - зазначив один із співрозмовників.



Три джерела, близькі до комітету з фізкультури та спорту Санкт-Петербурга, підтвердили існування розпорядження. За їхньою інформацією, у спортсменів залишилася лише одна можливість потрапити за кордон — їх випустять із росії при отриманні дозволу від комітету. Ці заходи схожі на ті, які діяли за часів СРСР, коли для участі в закордонних змаганнях спортсменам була потрібна виїзна віза. Її видавали зі схвалення КДБ.



Російські атлети змінюють спортивне громадянство, щоб брати участь у міжнародних змаганнях, доступ до яких було перекрито для них через війну в Україні. За даними заступника міністра спорту росії Олексія Морозова, цифра професіоналів, що поїхали, вже «перевалила за 100».



Він зазначав, що відомство працює над тим, щоб "мінімізувати кількість випадків зміни спортивного громадянства", укладаючи "ефективні договори" з атлетами; а також вимагає від тих, хто пішов до іноземної збірної, повертати кошти, витрачені на їхню підготовку.



Пізніше Морозов розповів, що Мінспорту збирається створити золоту сотню спортсменів, щоб їх не перетягували за кордон. Для цього Центр спортивної підготовки пообіцяв збільшити максимально можливу зарплату для атлетів із 147 тисяч до 200 тисяч рублів у 2024 році. Аналогічні заходи планується вжити щодо тренерів.



Морозов наголошував, що Мінспорту розглядає перехід спортсменів у закордонні збірні як «втрату для країни». У липні 2023 року «Холод» підрахував, що з початку війни в Україні спортивне громадянство змінили як мінімум 204 росіян, зокрема 141 шахіст та 11 фігуристів.