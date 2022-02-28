Російським школярам проведуть урок за методичкою з путінськими виправданнями війни в Україні

20:50 28 лютий Київ, Україна





Об этом



Методичкой для урока обществоведения с журналистами поделился один из педагогов. Для учащихся средней и старшей школы подготовили разные по форме, но одинаковые по содержанию материалы, а также варианты ответов на вопросы, в частности, можно ли избежать военных действий? Учителя должны говорить, что Россия начала в Украине не войну, а военную спецоперацию, цель которой — сдержать "националистов", которые притесняют русскоговорящее население.



Кроме школ занятия с аргументами Путина по нападению на Украину также должны провести в педагогических вузах и колледжах.



В настоящее время, по данным журналистов, в родительских чатах некоторых российских школ рассылают сообщения, в которых призывают лучше следить за своими детьми, особенно пользователями соцсети "ТикТок":



Началось распространение таргет-рекламы с призывами к участию в митингах и акциях протеста. Доступным, понятным для детей языком просят не оставаться в стороне и сказать свое #нетвойне. Ровно год назад малолетних тиктокеров уже выводили на оппозиционные митинги”.



В то же время авторы таких сообщений отмечают, что "школа и образовательная среда - вне политики". Российское законодательство прямо запрещает педагогам "использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений или отказ от них".



Ранее более 3 тысяч учителей в России открыто выступили против войны с Украиной. В российских школах 1 марта планируют провести специальный урок по теме войны, во время которого учителя должны пересказать ученикам 7–11-х классов аргументы власти страны о причинах нападения на Украину.Об этом сообщает "Медиазона".Методичкой для урока обществоведения с журналистами поделился один из педагогов. Для учащихся средней и старшей школы подготовили разные по форме, но одинаковые по содержанию материалы, а также варианты ответов на вопросы, в частности, можно ли избежать военных действий? Учителя должны говорить, что Россия начала в Украине не войну, а военную спецоперацию, цель которой — сдержать "националистов", которые притесняют русскоговорящее население.Кроме школ занятия с аргументами Путина по нападению на Украину также должны провести в педагогических вузах и колледжах.В настоящее время, по данным журналистов, в родительских чатах некоторых российских школ рассылают сообщения, в которых призывают лучше следить за своими детьми, особенно пользователями соцсети "ТикТок":Началось распространение таргет-рекламы с призывами к участию в митингах и акциях протеста. Доступным, понятным для детей языком просят не оставаться в стороне и сказать свое #нетвойне. Ровно год назад малолетних тиктокеров уже выводили на оппозиционные митинги”.В то же время авторы таких сообщений отмечают, что "школа и образовательная среда - вне политики". Российское законодательство прямо запрещает педагогам "использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений или отказ от них".Ранее более 3 тысяч учителей в России открыто выступили против войны с Украиной.

“Война с Украиной, которая началась в ночь с 23 на 24 февраля – это не наша война. Вторжение на территорию Украины началось от имени российских граждан, но против нашей воли. Мы – учителя, и насилие противоречит сути нашей профессии. В аду войны погибнут наши ученики", – говорится в их заявлении.

После оккупации Крыма в 2014 году в российских школах уже проводились уроки с оправданием агрессии в отношении Украины. Россия активно милитаризирует молодежь не только внутри своей страны, но и на оккупированных территориях.