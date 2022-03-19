Російським та білоруським дипломатам заборонили вхід до будівлі Європарламенту

17:06 18 березня Київ, Україна

Європейський парламент заборонив дипломатам та чиновникам із Росії та Білорусі вхід на територію своїх будівель у Брюсселі та Страсбурзі у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Про це повідомила голова Європарламенту Роберт Метсол.

"У будинку демократії немає місця тим, хто хоче зруйнувати демократичний порядок", - заявила вона.

Раніше Метсола заявила, що Росія розпочала жорстоку та неспровоковану війну проти суверенної України лише за її демократичний вибір, тому вся Європа встає поряд з Україною у її боротьбі проти російського вторгнення та готова надати народу України всю можливу допомогу.