Російським та білоруським дипломатам заборонили вхід до будівлі Європарламенту

Європейський парламент заборонив дипломатам та чиновникам із Росії та Білорусі вхід на територію своїх будівель у Брюсселі та Страсбурзі у зв'язку з російським вторгненням в Україну.
Про це повідомила голова Європарламенту Роберт Метсол.
Раніше Метсола заявила, що Росія розпочала жорстоку та неспровоковану війну проти суверенної України лише за її демократичний вибір, тому вся Європа встає поряд з Україною у її боротьбі проти російського вторгнення та готова надати народу України всю можливу допомогу.
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