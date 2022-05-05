Російський «Сбер» влаштував стеження за переказами фізосіб в Україну

«Сбер» почав стежити за тим, хто з росіян збирає та жертвує гроші Збройним силам України (ЗСУ). Банк повідомляє Росфінмоніторингу про перекази, можливим призначенням яких є пожертвування для військових цілей.
Про це пише ТАРС з посиланням на лист заступника голови Сбербанку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету держдуми з освіти Яні Лантратовій.
У листі йдеться, що збирачів грошей для ЗСУ банк виявляє як самостійно — аж до перевірки облікових записів у соцмережах, — так і за допомогою «інформації, яка надходить від третіх осіб».
У листі йдеться, що збирачів грошей для ЗСУ банк виявляє як самостійно — аж до перевірки облікових записів у соцмережах, — так і за допомогою «інформації, яка надходить від третіх осіб».
За переказами росіян слідкує і Центробанк. З кінця 2021 року він запитує у кредитних організацій дані щодо всіх грошових переказів між фізичними особами, у тому числі персональні дані відправників та одержувачів коштів.
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