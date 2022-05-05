Російський «Сбер» влаштував стеження за переказами фізосіб в Україну

08:17 05 травня Київ, Україна

Сбер» почав стежити за тим, хто з росіян збирає та жертвує гроші Збройним силам України (ЗСУ). Банк повідомляє Росфінмоніторингу про перекази, можливим призначенням яких є пожертвування для військових цілей.

Про це пише ТАРС з посиланням на лист заступника голови Сбербанку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету держдуми з освіти Яні Лантратовій.



У листі йдеться, що збирачів грошей для ЗСУ банк виявляє як самостійно — аж до перевірки облікових записів у соцмережах, — так і за допомогою «інформації, яка надходить від третіх осіб».

"За отриманими відомостями проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку", - йдеться у відповіді на депутатський запит.

«Банк приділяє додаткову увагу відомостям про перекази грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що їхнє призначення пов'язане з придбанням військової техніки, зброї, боєприпасів, військового обмундирування, з пожертвуваннями для військових цілей, закликами до військових дій тощо», — пояснили у «Сбері».

За переказами росіян слідкує і Центробанк. З кінця 2021 року він запитує у кредитних організацій дані щодо всіх грошових переказів між фізичними особами, у тому числі персональні дані відправників та одержувачів коштів.