Російський журналіст продав свою нобелівську медаль для допомоги Україні

10:37 21 червня Київ, Україна

Головний редактор російської Нової газети Дмитро Муратов на аукціоні Heritage у США продав нобелівську медаль за 103,5 млн доларів.

Про це повідомляє Novaya Gazeta. Європа.



Гроші Муратов пообіцяв перерахувати ЮНІСЕФ, який відправить їх до країн, де є біженці та діти біженців із України.

"Всі гроші, які ми сьогодні отримаємо, ми передаємо ЮНІСЕФ, який пообіцяв, що ці гроші підуть усім країнам, де є біженці та діти біженців з України: у Польщі, росії, Німеччині, Молдові, Словенії, Угорщині", - заявив він.

Ціна медалі стартувала з 550 тисяч доларів. Покупці пропонували за медаль 10 млн доларів, потім ціна росла до 15 млн і 16 млн, після різко збільшилася до 103,5 млн доларів.



Невідомий покупець повідомив про намір викупити нагороду за цю суму телефоном.



Зазначається, що Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Ресса були удостоєні Нобелівської премії миру у 2021 році "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, що є передумовою демократії та міцного миру".



Муратов виступив проти російського вторгнення в Україну та закликав припинити бойові дії. Про намір продати медаль він повідомив наприкінці березня цього року.



Нова газета незабаром оголосила про зупинення роботи. Формальною причиною стало одержання другого попередження Роскомнагляду про відсутність у матеріалах видання маркування іноагентів.