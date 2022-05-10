Російський відеосервіс Rutube другий день не працює після кібератаки

Відеосервіс Rutube, який в росії назвали "альтернативою" YouTube, 9 травня зазнав кібератаки і досі недоступний. Тепер точно версія, що він не підлягає відновленню, здається реальною.
Імовірно, хакери отримали коди доступу до сайту, в компанії заперечують втрату вихідного коду сайту, а технічні роботи, що затягнулися, пояснюють складним процесом відновлення «сегментів файлової системи віддалених середовищ і баз на частині серверів».
Проте сьогодні, 10 травня, джерела у відеохостингу розповіли виданню The Village, що був «цілком видалений код сайту», через що тепер Rutube «не підлягає відновленню». При цьому відеоконтент не постраждав.
Співрозмовник зазначив, що допомогти відновити сайт повинен бекап, але не зрозуміло, чи у хакера залишився доступ до системи.
Під час кібернападу постраждали понад 75% баз та інфраструктури основної версії, а також 90% резервних копій та кластерів для відновлення баз даних, уточнили в організації.
Нагадаємо, на початку квітня міносвіти росії закликало виші перенести свій контент з Youtube на російські Rutube і VK.Video. До цього, наприкінці березня, на Rutube переїхав «Роскосмос», а влада росії почала вкладати в Rutube значні кошти.
Після російського вторгнення в Україну на Rutube перемістилося багато російських провладних телеканалів, оскільки YouTube став блокувати їхнє відео та акаунти.
Rutube стверджує, що його аудиторія досягла 25 мільйонів, але ці дані викликають сумніви. Аудиторія YouTube – понад два мільярди людей.
Імовірно, хакери отримали коди доступу до сайту, в компанії заперечують втрату вихідного коду сайту, а технічні роботи, що затягнулися, пояснюють складним процесом відновлення «сегментів файлової системи віддалених середовищ і баз на частині серверів».
Проте сьогодні, 10 травня, джерела у відеохостингу розповіли виданню The Village, що був «цілком видалений код сайту», через що тепер Rutube «не підлягає відновленню». При цьому відеоконтент не постраждав.
Співрозмовник зазначив, що допомогти відновити сайт повинен бекап, але не зрозуміло, чи у хакера залишився доступ до системи.
Під час кібернападу постраждали понад 75% баз та інфраструктури основної версії, а також 90% резервних копій та кластерів для відновлення баз даних, уточнили в організації.
Нагадаємо, на початку квітня міносвіти росії закликало виші перенести свій контент з Youtube на російські Rutube і VK.Video. До цього, наприкінці березня, на Rutube переїхав «Роскосмос», а влада росії почала вкладати в Rutube значні кошти.
Після російського вторгнення в Україну на Rutube перемістилося багато російських провладних телеканалів, оскільки YouTube став блокувати їхнє відео та акаунти.
Rutube стверджує, що його аудиторія досягла 25 мільйонів, але ці дані викликають сумніви. Аудиторія YouTube – понад два мільярди людей.
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