Російський телеканал "Дощ" призупинив роботу

19:07 03 березень Київ, Україна

3 березня телеканал «Дощ», який був оголошений в Росії «іноземним агентом», заявив про тимчасове призупинення роботи у світлі цензурних обмежень щодо висвітлення війни в Україні.

Після прощання з глядачами у прямому ефірі «Дощ» став транслювати по колу фрагмент «Лебединого озера» — балету, який безперервно транслювали радянські телеканали під час путчу 1991 року.

"Генеральний директор та засновник «Дождя» (визнаний «іноагентом») Наталія Синдеєва оголосила 3 березня про зупинення роботи телеканалу. «Такого важкого рішення ще в нашому житті не було. Ми вирішили, що ми тимчасово зупиняємо роботу телеканалу. Нам потрібні сили та час, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Тому після прийняття завтра закону [про фейки] робота буде практично неможлива. Ми дуже сподіваємось, що ми повернемося в ефір і продовжимо роботу", — заявила гендиректор та засновник «Дощу» Наталія Синдєєва.

Нагадаємо, 1 березня сайт телеканалу був заблокований у Росії на вимогу Генпрокуратури за те, що журналісти нібито поширювали недостовірні дані про російську «спецоперацію» в Україні, а також матеріали, які закликають до екстремізму.