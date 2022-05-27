Російський суд визнав законним звільнення 115 росгвардійців, які відмовилися воювати

У росії звільнили військовослужбовців-контрактників, які відмовилися виконувати службове завдання на території України і повернулися до постійного місця служби.
У росії завершився суд щодо законності звільнення зі служби 115 росгвардійців, які відмовилися воювати в Україні. Про це повідомляє Interfax.
Зазначається, що військовослужбовців-контрактників було звільнено після того, як вони відмовилися виконувати службове завдання на території України та повернулися до постійного місця служби.
Вони заперечили звільнення в суді, проте суд визнав звільнення законним.
Раніше повідомлялося, що до 40% контрактників, котрі вже воювали проти України, відмовляються повертатися на українську територію.
Зазначається, що військовослужбовців-контрактників було звільнено після того, як вони відмовилися виконувати службове завдання на території України та повернулися до постійного місця служби.
Вони заперечили звільнення в суді, проте суд визнав звільнення законним.
Раніше повідомлялося, що до 40% контрактників, котрі вже воювали проти України, відмовляються повертатися на українську територію.
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