Російський суд засудив американську баскетболістку Грайнер до 9,5 років колонії загального режиму

19:14 04 серпня Київ, Україна

Хімкинський суд Московської області визнав дворазову олімпійську чемпіонку з баскетболу, американку Брітні Грайнер винною у контрабанді наркотиків та засудив її до 9,5 років колонії загального режиму зі штрафом у розмірі 1 млн рублів.

Захист Грайнер просив врахувати роль спортсменки у російському спорті та виправдати її, або призначити мінімальне покарання.



Раніше США запропонували росії обміняти Грайнер і засудженого за шпигунство колишнього морського піхотинця Пола Уїлана на торговця зброєю Віктора Бута. Однак у кремлі таку угоду визнали нерівноцінною і зажадали додати до Бута кілера Вадима Красікова, який відбуває довічний термін у Німеччині за вбивство колишнього чеченського бойовика Зелімхана Хангошвілі.



Сама Грайнер визнала провину, але заявила, що не хоче бути політичним пішаком.

«Я визнаю свою провину за висунутими звинуваченнями. Я розумію їх, але я ніколи не мала наміру порушити російське законодавство. Хочу, щоб суд розумів, що це помилка, якої я припустилася поспіхом. Я відчувала стрес і хотіла якнайшвидше повернутися до команди. Я знаю, всі постійно говорять про те, що я політичний пішак. Але я хочу, щоб політика залишилася поза межами», — заявила баскетболістка

Адвокати спортсменки повідомили, що дуже розчаровані вироком. "Як професійні юристи, ми вважаємо, що суд має бути справедливим до всіх, незалежно від національності", - йдеться у заяві команди.



За їхніми словами, суд «цілком проігнорував усі докази захисту, а головне, визнання вини».

«Зважаючи на кількість речовин (не кажучи вже про недоліки експертизи) та доводи на користь звинувачення, вирок є абсолютно необґрунтованим.. Ми обов'язково подамо апеляцію», — додали юристи.

Грайнер затримали 17 лютого 2022 року в аеропорту Шереметьєво. Під час огляду ручної поклажі у неї виявили вейп з 0,7 г гашишної олії, а потім звинуватили в контрабанді наркотиків в особливо великому розмірі. Покарання за цією статтею передбачає до 10 років позбавлення волі.



На початку липня спортсменка звернулася з відкритим листом до президента США Джо Байдена із проханням сприяти її звільненню з російського СІЗО. Вона висловила побоювання, що може залишитися ув'язненою назавжди.



Брітні Грайнер є професійною баскетболісткою, членом Національної баскетбольної асоціації США, дворазовою чемпіонкою світу та олімпійською чемпіонкою з баскетболу у складі збірної США. До арешту вона грала за єкатеринбурзьку УГМК.