Російський суд засудив американську баскетболістку Грайнер до 9,5 років колонії загального режиму

Хімкинський суд Московської області визнав дворазову олімпійську чемпіонку з баскетболу, американку Брітні Грайнер винною у контрабанді наркотиків та засудив її до 9,5 років колонії загального режиму зі штрафом у розмірі 1 млн рублів.
Захист Грайнер просив врахувати роль спортсменки у російському спорті та виправдати її, або призначити мінімальне покарання.
Раніше США запропонували росії обміняти Грайнер і засудженого за шпигунство колишнього морського піхотинця Пола Уїлана на торговця зброєю Віктора Бута. Однак у кремлі таку угоду визнали нерівноцінною і зажадали додати до Бута кілера Вадима Красікова, який відбуває довічний термін у Німеччині за вбивство колишнього чеченського бойовика Зелімхана Хангошвілі.
Сама Грайнер визнала провину, але заявила, що не хоче бути політичним пішаком.
Раніше США запропонували росії обміняти Грайнер і засудженого за шпигунство колишнього морського піхотинця Пола Уїлана на торговця зброєю Віктора Бута. Однак у кремлі таку угоду визнали нерівноцінною і зажадали додати до Бута кілера Вадима Красікова, який відбуває довічний термін у Німеччині за вбивство колишнього чеченського бойовика Зелімхана Хангошвілі.
Сама Грайнер визнала провину, але заявила, що не хоче бути політичним пішаком.
Адвокати спортсменки повідомили, що дуже розчаровані вироком. "Як професійні юристи, ми вважаємо, що суд має бути справедливим до всіх, незалежно від національності", - йдеться у заяві команди.
За їхніми словами, суд «цілком проігнорував усі докази захисту, а головне, визнання вини».
За їхніми словами, суд «цілком проігнорував усі докази захисту, а головне, визнання вини».
Грайнер затримали 17 лютого 2022 року в аеропорту Шереметьєво. Під час огляду ручної поклажі у неї виявили вейп з 0,7 г гашишної олії, а потім звинуватили в контрабанді наркотиків в особливо великому розмірі. Покарання за цією статтею передбачає до 10 років позбавлення волі.
На початку липня спортсменка звернулася з відкритим листом до президента США Джо Байдена із проханням сприяти її звільненню з російського СІЗО. Вона висловила побоювання, що може залишитися ув'язненою назавжди.
Брітні Грайнер є професійною баскетболісткою, членом Національної баскетбольної асоціації США, дворазовою чемпіонкою світу та олімпійською чемпіонкою з баскетболу у складі збірної США. До арешту вона грала за єкатеринбурзьку УГМК.
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