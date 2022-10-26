Російський суд відхилив апеляцію американської баскетболістки Бріттні Грайнер із приводу 9-річного ув'язнення

08:59 26 жовтня Київ, Україна

Російський суд відхилив апеляцію американської баскетболістки Бріттні Грайнер, яка намагалася оскаржити тюремний вирок, який їй призначили у серпні. У США назвали російський судовий процес "бутафорним", а вирок – "непропорційним".

Про це повідомляє ВВС News.



Одна з лідерів "Фінікс Мерк'юрі" у жіночій НБА та збірній США Брітні Грайнер була затримана у лютому 2022 року в Підмосков'ї. У росію баскетболістка приїхала у міжсезоння WNBA для ігор за "Єкатеринбург". Гравця заарештували за зберігання та "контрабанду" картриджів для електронних сигарет із гашишною олією. У серпні її засудили до дев'яти років у виправній колонії.



Згодом американка подала на апеляцію, а президент США Джо Байден оголосив, що готовий обговорити її справу з президентом росії володимиром путіним. Також американська та російська сторони вели переговори щодо обміну ув'язненими, проте поки що безрезультатно.



Під час слухання з апеляції Грайнер звернулася до суду через відеозв'язок та попросила вибачення за "щиру помилку".

"Я дуже сподіваюся, що суд змінить вирок, адже [цей процес] був надзвичайно стресовим і травматичним, – сказала баскетболістка. – Люди з тяжкими злочинами отримували менший термін, ніж я”.

Суд відмовився скасовувати попередній вирок: прокурор назвав серпневе рішення суду "чесним". Грайнер, адвокати якої перед цим зізналися, що не очікували "дива" від цього слухання, має право на повторну апеляцію.



У Білому домі назвали російський судовий процес "бутафорією" та запевнили, що продовжуватимуть боротися за її звільнення. США вважають, що спортсменку утримують несправедливо і "за нестерпних обставин", а вирок називають "надмірним та непропорційним".