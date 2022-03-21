Російський суд оголосив Meta - материнську компанію Facebook та Instagram - "екстремістською організацією"

16:20 21 березня Київ, Україна





Рішення суду про заборону Instagram та Facebook у Росії підлягає виконанню негайно, сказано у ухвалі суду. Заборона діяльності Meta у Росії не поширюється на WhatsApp, сказала суддя.



Генпрокуратура вимагає визнати Meta «екстремістською організацією» після того, як компанія перестала видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, висловлені в Facebook та Instagram, а також побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку (14 березня Meta заборонила писати побажання смерті президентам). Тверський районний суд Москви оголосив компанію Meta (володіє Facebook і Instagram) «екстремістською організацією» і заборонив в Росії соцмережі, що належать їй, за екстремістську діяльність.Рішення суду про заборону Instagram та Facebook у Росії підлягає виконанню негайно, сказано у ухвалі суду. Заборона діяльності Meta у Росії не поширюється на WhatsApp, сказала суддя.Генпрокуратура вимагає визнати Meta «екстремістською організацією» після того, як компанія перестала видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, висловлені в Facebook та Instagram, а також побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку (14 березня Meta заборонила писати побажання смерті президентам).

Іронічно, що зараз навіть за іконки Фейсбуку та Інстаграму, наприклад, на дверях кафе чи ресторану, можуть заарештувати на 15 діб, а покупку реклами у Instagram та Facebook можуть вважати фінансуванням екстремізму.



4 березня в Росії заблокували Facebook, 14 березня - Instagram. Представник Генпрокуратури РФ говорив у суді, що у разі заборони Meta як «екстремістської організації» російських користувачів Facebook та Instagram не каратимуть за обхід блокувань.