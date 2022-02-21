Російський суд має намір поквитатися з Facebook і Google

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Постановою мирового судді судової ділянки №422 Таганського району Москви Google LLC визнаний винним в скоєнні двох адміністративних правопорушень. Організації призначений штраф в розмірі 2 млн рублів за кожне правопорушення", - повідомила прессекретарка суду Зульфія Гуринчук.