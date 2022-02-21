Російський суд має намір поквитатися з Facebook і Google

Світовий інтернет-гігант Google визнаний Московським судом винним відразу в двох адміністративних правопорушеннях.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Як очікується, що сьогодні суд розгляне ще один протокол щодо Google, а також вісім протоколів щодо Facebook, якій загрожують штрафи на загальну суму до 32 млн рублів.
Стосовно Facebook і Google складено протоколи за частиною 2 статті 13.41 КпАП РФ (невидалення власником інформаційного ресурсу в Інтернеті інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації передбачений законодавством РФ). Покарання за таке правопорушення передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.
Стосовно Facebook і Google складено протоколи за частиною 2 статті 13.41 КпАП РФ (невидалення власником інформаційного ресурсу в Інтернеті інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок по видаленню такої інформації передбачений законодавством РФ). Покарання за таке правопорушення передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.
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