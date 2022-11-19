Російський солдат із бригади, звинуваченої у злочинах у Бучі, поїхав до Європи, де хоче дати свідчення проти росії

16:42 18 листопада Київ, Україна

Російський військовослужбовець Микита Чибрін, який брав участь у війні проти України, виїхав до Європи, де планує допомогти судити керівництво російської федерації.



Про це повідомив засновник проєкту Gulagu.net, правозахисник Володимир Осєчкін.



Микита проходив службу в "скандально" відомій військовій частини №51460, яка на початку війни окупувала Бучу в Київській області, у цей період його товариші по службі влаштували геноцид у Бучі та Андріївці. Він був зв'язківцем і працював у тиловому підрозділі. Чибрін переконує, що за весь час перебування в Україні нікого не вбив, пише Осєчкін.

"За цей місяць ми як могли перевіряли "кейс Чибріна" і не змогли виявити жодних підтверджень того, що сам Микита брав участь у вбивствах українців. Навпаки, сам Микита зв'язався з нами і запросив допомогу в евакуації, бажаючи не лише опинитися в Європі, а й дати детальні свідчення про все, що йому відомо про війну з моменту вторгнення 24 лютого", - пише правозахисник.

16 червня він залишив місце розташування бригади, сховавшись у машині з продуктами, потрапив до росії, потім до Казахстану, а звідти до Іспанії. 15 листопада він прибув до Мадрида, де попросив притулку.



Чибрін передав правозахисникам матеріали для викриття військових злочинів та злочинів проти людства та людяності. Він збирається дати свідчення та розповісти все, що бачив під час окупації Київської області.