Російський солдат із бригади, звинуваченої у злочинах у Бучі, поїхав до Європи, де хоче дати свідчення проти росії

Російський військовослужбовець Микита Чибрін, який брав участь у війні проти України, виїхав до Європи, де планує допомогти судити керівництво російської федерації.
Про це повідомив засновник проєкту Gulagu.net, правозахисник Володимир Осєчкін.
Про це повідомив засновник проєкту Gulagu.net, правозахисник Володимир Осєчкін.
Микита проходив службу в "скандально" відомій військовій частини №51460, яка на початку війни окупувала Бучу в Київській області, у цей період його товариші по службі влаштували геноцид у Бучі та Андріївці. Він був зв'язківцем і працював у тиловому підрозділі. Чибрін переконує, що за весь час перебування в Україні нікого не вбив, пише Осєчкін.
16 червня він залишив місце розташування бригади, сховавшись у машині з продуктами, потрапив до росії, потім до Казахстану, а звідти до Іспанії. 15 листопада він прибув до Мадрида, де попросив притулку.
Чибрін передав правозахисникам матеріали для викриття військових злочинів та злочинів проти людства та людяності. Він збирається дати свідчення та розповісти все, що бачив під час окупації Київської області.
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