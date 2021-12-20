Російське шпигунство: тепер і Болгарія висилає російських дипломатів

09:25 21 березень Київ, Україна

Черговий шпигунський скандал, пов'язаний з Кремлем, вже нікого не дивує. Вчора пресслужба глави уряду Болгарії Бойко Борисова повідомила про те, що болгарська влада має намір оголосити персонами нон грата співробітників російського посольства через справу про шпигунство.

"В черговий раз нам доводиться оголошувати російських дипломатів небажаними персонами. Знову хочу закликати їхніх керівників: перестаньте шпигувати в Болгарії", - сказав Борисов.

За його словами, Софія має намір і далі співпрацювати з Москвою, проте як і раніше буде рішуче відстоювати свою нацбезпеку.

"Дружба є дружба, ми її демонстрували, в тому числі в питанні про газопровід Балканський потік, але шпигувати за нашими можливостями в НАТО..." - зазначив прем'єр і подякував спецслужбам за роботу.

Також Борисов повідомив, що дії шпигунської мережі в Болгарії засудили багато світових лідерів, НАТО і Євросоюз.

У той самий час, за даними росЗМІ, в РФ пообіцяли дзеркальні кроки на висилку їхніх дипломатів.

Нагадаємо, спецслужби Болгарії затримали шістьох громадян, в тому числі двох співробітників Міноборони, які займалися збором конфіденційної інформації на користь Росії. Їм загрожує понад 20 років в'язниці.