Російський Сбербанк почав працювати в окупованому Криму

Сбербанк, який відмовився працювати в Криму з 2014 року, через побоювання потрапити під санкції, які все одно були накладені на нього через війну, оголосив про початок роботи в окупованому Криму.
Вказано, що поступово протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Також будуть розгортатися всі необхідні послуги та сервіси Сбербанку.
Як відомо, зараз в окупованому Криму працює обмежена кількість дрібних банків, і всі вони перебувають під санкціями. Найбільші російські банки раніше неодноразово заявляли, що не готові відкривати відділення у Криму через загрозу санкцій з боку США та ЄС.
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