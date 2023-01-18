Російський Сбербанк почав працювати в окупованому Криму

12:22 18 січня Київ, Україна

Сбербанк , який відмовився працювати в Криму з 2014 року, через побоювання потрапити під санкції, які все одно були накладені на нього через війну, оголосив про початок роботи в окупованому Криму.

"Сбербанк сформував команду та починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені, протягом року мережа пристроїв самообслуговування почне працювати на всьому півострові", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що поступово протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Також будуть розгортатися всі необхідні послуги та сервіси Сбербанку.



Як відомо, зараз в окупованому Криму працює обмежена кількість дрібних банків, і всі вони перебувають під санкціями. Найбільші російські банки раніше неодноразово заявляли, що не готові відкривати відділення у Криму через загрозу санкцій з боку США та ЄС.