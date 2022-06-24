Російський пропагандист Тигран Кеосаян включений у Казахстані в один список із терористами

17:59 24 червня Київ, Україна

Пропагандист росії Тигран Кеосаян внесений в Казахстані в один список з терористами та «іншими небажаними в Казахстані елементами», на кордоні щодо нього виставили «червоні прапорці».

Про це з посиланням на інформоване джерело повідомило агентство KazTAG.

«Насправді це досить великий список, переважно там терористи та інші особи зі схожої категорії, і Кеосаян тепер теж із ними. А про те, що він у цьому списку офіційно і не скажуть, це не передбачено нормами — влада ж не буде кожного терориста, якого включили до цього списку, поіменно називати», — заявило джерело видання.

«Бо, дорогі мої [казахи], якщо ви й далі вважаєте, що можна бути такими хитромудрими і вам за це не буде нічого, ви помиляєтеся», — сказав чоловік Маргарити Симоньян.

Відразу після цього в Міністерстві закордонних справ Казахстану заявили про можливість включення Кеосаяна до списку осіб, небажаних для в'їзду до Казахстану. За словами джерела KazTAG, «Кеосаяна майже відразу після того, як у ЗМІ пройшло, що його буде включено до списку „небажаних“, було включено до нього».



Парад 9 травня у Казахстані дійсно скасували через фінансові обставини. Парад не проводився в країні вже три роки — 2020 і 2021 року його скасували через коронавірус.