Російський пропагандист Тигран Кеосаян включений у Казахстані в один список із терористами

Пропагандист росії Тигран Кеосаян внесений в Казахстані в один список з терористами та «іншими небажаними в Казахстані елементами», на кордоні щодо нього виставили «червоні прапорці».
Про це з посиланням на інформоване джерело повідомило агентство KazTAG.
До списку пропагандист потрапив не просто так: наприкінці квітня Кеосаян, коментуючи в одному зі своїх відео новину про скасування в Казахстані параду 9 травня, заявив, що «нашим відповідальним особам потрібно переоцінити та переглянути рівень взаємин».
Відразу після цього в Міністерстві закордонних справ Казахстану заявили про можливість включення Кеосаяна до списку осіб, небажаних для в'їзду до Казахстану. За словами джерела KazTAG, «Кеосаяна майже відразу після того, як у ЗМІ пройшло, що його буде включено до списку „небажаних“, було включено до нього».
Парад 9 травня у Казахстані дійсно скасували через фінансові обставини. Парад не проводився в країні вже три роки — 2020 і 2021 року його скасували через коронавірус.
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