Російський пропагандист Тигран Кеосаян пригрозив Казахстану долею України

18:19 27 квітня Київ, Україна

У відео на своєму YouTubе-каналі російський пропагандист Тігран Кеосаян виступив із погрозами на адресу Казахстану через скасування параду 9 травня.

«Хлопці, ви справді вирішили, що Росія кудись випарується? Емігрує на Марс або, ви думаєте, ви емігруєте? Я говорю свою особисту думку громадянина Російської Федерації Тиграна Едмондовича Кеосаяна. На Україну уважно гляньте, подумайте серйозно. Ну і думаю, що нашим відповідальним особам теж треба переоцінити та переглянути рівень взаємовідносин. Тому що, дорогі мої, якщо ви вважаєте, що можна й надалі бути такими хитромудрими і вам за це не буде нічого, ви помиляєтеся. Йде війна. Війна двох величезних, великих ідей, двох великих країн, а другою країною є не Україна, а Америка та НАТО. А ось усім іншим, особливо братнім країнам, потрібно визначатися та займати бік. А нам уважно подивитись — хто з нами, а хто ні. І тих, хто не визначився, що подають однозначно недружні — це раз, або неоднозначні сигнали, — що ж робити, відносити до наших ворогів. Принаймні в економічних та інформаційних доктринах. Досить, вистачить, хлопців, награлися у безоплатну допомогу — рятувати вашу владу в Казахстані, безлад ваш припиняти. А ви парад скасовуєте? Серйозно? - заявив Кеосаян у відео.

За словами офіційного представника МЗС республіки Айбека Смадіярова, у Казахстані вважали образливими висловлювання російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна про ставлення країни до війни в Україні і він може бути включений до списку осіб, небажаних для в'їзду до Казахстану.

«Звертає на себе увагу образливий та необ'єктивний по суті виступ російського журналіста Тиграна Кеосаяна. Можливо, його заява відображає погляди певної частини російської громадськості та політичного істеблішменту, але ніяк не відповідає духу та змісту співпраці між нашими країнами та наявними домовленостями.. Подібні виступи отруюють атмосферу добросусідських взаємин. Гадаю, його буде включено до списку осіб, небажаних для в'їзду до Казахстану», — сказав Смадіяров.

Нагадаємо, влада Казахстану скасувала військові паради 7 і 9 травня, присвячені святкуванню Дня захисника Вітчизни і Дня Перемоги, повідомили в міністерстві оборони країни, таке ж рішення було ухвалено в 2020 і 2021 роках через пандемію коронавірусу.

Незважаючи на скасування парадів, решту святкової програми залишать без змін: по всій країні відбудуться близько 50 різних військово-патріотичних заходів, зокрема вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та Збройних сил Республіки Казахстан.