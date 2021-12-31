Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про припинення голодування

18:17 23 квітень Київ, Україна

Через застереження лікарів, що "через мінімальний час лікувати не буде кого", опозиціонер Олексій Навальний припиняє голодування.



Про це йдеться в Instagram політика.

"Зараз мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки... І слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого"... ммм... здаються мені такими, що заслуговують на увагу", - говорить Навальний.

Політик каже, що вимоги допустити до нього лікарів він не знімає через те, що у нього зникає чутливість рук і ніг.

"Але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Тому побажайте удачі", - повідомив опозиціонер.

Олексій Навальний зазначив, що до голодування в знак солідарності з ними приєдналися і інші люди, в тому числі учасники руху "Голос Беслана".