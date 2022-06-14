Російський олігарх Кузьмичов програв суд про розкриття адрес його нерухомості у Франції

09:18 14 червня Київ, Україна

Російський мільярдер Олексій Кузьмичов програв судовий процес із французьким урядом у справі про оприлюднення інформації про місцезнаходження його вілли. Суд підтримав опублікування списку замороженого майна.

Про це повідомляє Bloomberg.



Кузьмичов стверджував, що розкриття цієї інформації поставило під загрозу життя його сім'ї. Проте суд дійшов висновку, що розкриття місцезнаходження його будинку в Парижі та вілли на Рів'єрі було законним у рамках широкомасштабного заморожування російських активів у відповідь на вторгнення кремля в Україну. На думку суду, розкриття інформації про нерухомість дозволить уникнути її здачі в оренду або продажу за частковою угодою між компаніями у вигляді акцій.

21 березня французька влада заморозила дві яхти, що належали Кузьмичову (їхня загальна вартість становить близько €90 млн). Мільярдер також володіє віллою La Petite Ourse в елітному приморському містечку Сен-Тропе на Французькій Рів'єрі. Вона була куплена за $57 млн через SCI Le Cedre Rouge. У квітні відповідно до санкцій вона також була заморожена. Forbes з'ясував, що Кузьмичов також має три об'єкти нерухомості у великому житловому будинку в центрі Парижа. Усі вони також заморожені.



У травні цього року Кіпр позбавив «золотих паспортів» чотирьох російських мільярдерів та їхніх родичів. Серед них був і Олексій Кузьмичов.



Кузьмичова було внесено до списку санкцій Євросоюзу 15 березня. ЄС назвав його «однією із найвпливовіших осіб у росії», яка «підтримує ділові відносини з путіним». Після цього бізнесмен вийшов зі складу власників Альфа-банку, а також залишив склад ради директорів британської інвестиційної групи LetterOne. Кіпрське громадянство Кузьмичов отримав у лютому 2019 року, також паспорти Кіпру були видані його дружині та трьом дітям. За оцінкою Forbes на 2021 рік, його статки становили $7,8 млрд.