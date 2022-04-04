Російський Мі-24 збитий над Вірменією - Азербайджан узяв провину на себе

20:23 09 листопада Київ, Україна

Гвинтокрил Мі-24, що належить Російській Федерації, був збитий над Вірменією, двоє людей загинули.

Про це у понеділок, 9 листопада, повідомляє Міністерство оборони Росії.

"Мі-24 зазнав вогневого впливу з землі з ПЗРК. Командуванням 102-ї військової бази в Гюмрі (Вірменія) ведеться розгляд щодо встановлення приналежності тих, хто стріляв по гвинтокрилу", - йдеться в заяві відомства.

У Міноборони Росії також підтвердили, що двоє людей загинули в результаті атаки, один евакуйований з травмами середньої тяжкості. Проте наголошується, що Мі-24 був збитий в повітряному просторі над територією Вірменії поза зоною бойових дій.



Крім того, в МЗС РФ заявили, що Росія планує більш активно брати участь у врегулюванні конфлікту в Карабаху, але втручатися в нього не збирається.





МЗС Азербайджану повідомив, що випадково збив російський гвинтокрил і перепрошує у російської сторони.



Крім того, зазначається, що Баку готовий виплатити компенсацію за збитий випадково російський гвинтокрил.

"Все сталося через близькість до зони бойових дій, політ в темний час доби на малій висоті і поза зоною радарного виявлення ППО", - заявили представники азербайджанського МЗС.

У дипвідомстві відзначили, що в світлі напруженої ситуації в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на поразку.