Російський Мі-24 збитий над Вірменією - Азербайджан узяв провину на себе

Гвинтокрил Мі-24, що належить Російській Федерації, був збитий над Вірменією, двоє людей загинули.
Про це у понеділок, 9 листопада, повідомляє Міністерство оборони Росії.
У Міноборони Росії також підтвердили, що двоє людей загинули в результаті атаки, один евакуйований з травмами середньої тяжкості. Проте наголошується, що Мі-24 був збитий в повітряному просторі над територією Вірменії поза зоною бойових дій.
Крім того, в МЗС РФ заявили, що Росія планує більш активно брати участь у врегулюванні конфлікту в Карабаху, але втручатися в нього не збирається.
МЗС Азербайджану повідомив, що випадково збив російський гвинтокрил і перепрошує у російської сторони.
Крім того, зазначається, що Баку готовий виплатити компенсацію за збитий випадково російський гвинтокрил.
У дипвідомстві відзначили, що в світлі напруженої ситуації в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на поразку.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі