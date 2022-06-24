Російський лоукостер "Побєда" впевнено летить у бік банкрутства

13:41 24 червня Київ, Україна

Черговий провал імпортозаміщення, авіакомпанія "Побєда", яка забезпечувала собі основний дохід не за рахунок продажу квитків, а за рахунок додаткових платежів (багаж, вибір місця, страховка тощо), зіткнулася з величезними фінансовими труднощами.



Авіаційний бренд виявився критично залежним від західних сервісів. Після переходу на російську систему бронювання та систему управління доходами компанія зіткнулася з 50% падінням доходу від додаткових послуг до 200 млн руб. на тиждень, і 15% зниженням щоденних бронювань авіаквитків.



Незабаром росіянам залишиться можливість літати лише потягами морського флоту.