Черговий провал імпортозаміщення, авіакомпанія "Побєда", яка забезпечувала собі основний дохід не за рахунок продажу квитків, а за рахунок додаткових платежів (багаж, вибір місця, страховка тощо), зіткнулася з величезними фінансовими труднощами.
Авіаційний бренд виявився критично залежним від західних сервісів. Після переходу на російську систему бронювання та систему управління доходами компанія зіткнулася з 50% падінням доходу від додаткових послуг до 200 млн руб. на тиждень, і 15% зниженням щоденних бронювань авіаквитків.
Незабаром росіянам залишиться можливість літати лише потягами морського флоту.
Авіаційний бренд виявився критично залежним від західних сервісів. Після переходу на російську систему бронювання та систему управління доходами компанія зіткнулася з 50% падінням доходу від додаткових послуг до 200 млн руб. на тиждень, і 15% зниженням щоденних бронювань авіаквитків.
Незабаром росіянам залишиться можливість літати лише потягами морського флоту.
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