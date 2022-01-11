Російський хакер намагався атакувати мережу компанії Ілона Маска

17:26 28 серпень Київ, Україна

ФБР затримало російського хакера Єгора Крючкова, який готував кібератаку на бізнес Ілона Маска.



Серйозність атаки американський підприємець підтвердив в своєму Twitter. Таким чином він відреагував на публікацію каліфорнійської мультимедійної компанії



Серйозність атаки американський підприємець підтвердив в своєму Twitter. Таким чином він відреагував на публікацію каліфорнійської мультимедійної компанії Teslarati , що спеціалізується на висвітленні діяльності Tesla, Space X і інших інноваційних проектах Маска.

З публікації випливає, що атака на комп'ютерні мережі Tesla була серйозно підготовлена. Відзначається, що Крючков і його група знайшли російськомовного співробітника, який не є громадянином США, підприємства Gigafactory (завод з виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів - ред.) В Неваді, що належить компанії Tesla, його ім'я не розголошується. Відомо тільки, що він має доступ до комп'ютерних мереж Tesla. 31 липня він орендував номер в Неваді. Після спільної поїздки на пікнік на озеро Тахо, де Крючков всіляко уникав можливості потрапити на спільні фотографії, відбулася ще одна зустріч, під час якої російський хакер запропонував працівнику Tesla до 1 млн доларів готівкою або біткоіни. Той, в свою чергу, повинен був запустити надану Крючковим шкідливу програму в комп'ютерні мережі Tesla. Хакери планували викрасти корпоративні дані і зажадати за них викуп, відзначає видання.

Працівник Tesla після цієї зустрічі, як повідомляється, поінформував про плани керівництво компанії і його подальше спілкування з російським хакером проходило під контролем ФБР. доларів. Однак через два дні пізніше хакер повідомив йому, що проведення операції відкладається на більш пізній термін. Крючков також розповів, що сам він залишає Неваду. 22 серпня російський хакер був заарештований в Лос-Анджелесі.