Російський хакер Євген Нікулін засуджений до 7 років позбавлення волі

09:22 30 вересень Київ, Україна

29 вересня російський хакер Євген Нікулін федеральним судом США в Сан-Франциско був засуджений до семи років і трьох місяців позбавлення волі. Його звинувачують у хакерському зломі LinkedIn, DropBox і інших інтернет-компаній.



Суддя зазначив, що вирок про 88 місяців тюремного ув'язнення враховує ті чотири роки, які Нікулін провів за ґратами в очікуванні вироку. Суддя також зазначив, що у Нікуліна є 10-річна дочка в Росії і його мати може не прожити досить довго, щоб він знову її побачив. Його адвокат Валерій Нечай сказав, що за останні роки вона перенесла чотири операції на хребті і три інсульти.



Вироком Нікуліна завершився майже чотирирічний процес, що почався з його несподіваного арешту в Чеській Республіці у жовтні 2016 року. Прокуратура вимагала для Нікуліна до 12 років тюремного ув'язнення після того, як в липні федеральне журі визнало його винним за дев'ятьма пунктами звинувачення в зломі декількох великих американських соціальних мереж.



Адвокати Нікуліна просили суддю пом'якшити йому вирок, враховуючи жорстоке з ним поводження в дитинстві з боку його батька, а також самогубство його старшого брата. Вони просили засудити його до терміну ув'язнення, який би відповідав тому, що він вже перебував під арештом з моменту затримання в Празі.



Нікулін, який був екстрадований в США через 17 місяців після арешту, став об'єктом переслідування правоохоронних органів США в рамках багаторічної кампанії по арешту деяких з найвідоміших російських хакерів і підозрюваних в кіберзлочинах. Більше ніж 10 осіб було заарештовано в різних країнах. Москва у відповідь звинуватила Вашингтон в «полюванні» на російських громадян.



Кампанія підірвала багаторічну співпрацю між правоохоронними органами США і російською розвідкою з різних кіберініціатив. Однак це також дало уявлення про те, як російські спецслужби, в тому числі ФСБ, використовували хакерів в рамках своїх операцій, включаючи зусилля, задокументовані розвідкою США і комітетами Конгресу США, для втручання в президентські вибори в США у 2016 році.