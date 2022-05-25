Російський гумконвой в Карабаху

05:52 23 грудня Київ, Україна

54 вагони російської гуманітарної допомоги має намір переправити російський уряд на територію постраждалого Нагірного Карабаху.



Про це повідомили в пресслужбі МНС РФ.

"35 вагонів з гуманітарною допомогою з Росії прибули для подальшого розподілу по постраждалих районах Нагірного Карабаху. Це найбільша партія вантажу", - сказали в міністерстві.

Уже розвантажено дев'ять вагонів і п'ять залізничних платформ - більше як 250 тонн. Це 10 дизель-генераторів, п'ять пожежних автоцистерн, чотири легкових автомобілі УАЗ, 280 кубометрів пиломатеріалів і 35 тис. побутових приладів.

"19 грудня фахівці зведеного угруповання МНС Росії розвантажили 7 залізничних вагонів з гуманітарною допомогою з Російської Федерації. Це 300 кубометрів пиломатеріалів і платформа з автокраном", - сказали ТАСС 20 грудня в пресслужбі МНС Росії.

Там відзначили, що матеріали вже доставлені в Степанакерт . Пізніше вони будуть розподілені по пунктах видачі різних районів.

Всього підготовлено доставлення 54 вагонів.