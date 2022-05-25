Російський гумконвой в Карабаху

54 вагони російської гуманітарної допомоги має намір переправити російський уряд на територію постраждалого Нагірного Карабаху.
Про це повідомили в пресслужбі МНС РФ.
Уже розвантажено дев'ять вагонів і п'ять залізничних платформ - більше як 250 тонн. Це 10 дизель-генераторів, п'ять пожежних автоцистерн, чотири легкових автомобілі УАЗ, 280 кубометрів пиломатеріалів і 35 тис. побутових приладів.
Там відзначили, що матеріали вже доставлені в Степанакерт. Пізніше вони будуть розподілені по пунктах видачі різних районів.
Всього підготовлено доставлення 54 вагонів.
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