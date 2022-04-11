Російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті в ЄС: з ним розірвала контракт команда та засудили у світі

18:48 11 квітня Київ, Україна





Про це повідомили на сайті FIA.



15-річний Артем Северюхін цього року посів перше місце у гонці першого етапу турніру чемпіонату Європи з картингу серед юніорів, який проходив у Португалії. Росіянин виступав під італійським прапором, адже федерація напередодні заборонила



10 квітня, в момент, коли Северюхін стояв на п'єдесталі і почав лунати гімн Італії, він ударив себе в груди, і підняв руку в нацистському привітанні та почав сміятися. Міжнародна автомобільна федерація (FIA) розслідує "неприйнятну поведінку" російського гонщика Артема Северюхіна, який під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу з картингу підняв руку у нацистському привітанні.Про це повідомили на сайті FIA.15-річний Артем Северюхін цього року посів перше місце у гонці першого етапу турніру чемпіонату Європи з картингу серед юніорів, який проходив у Португалії. Росіянин виступав під італійським прапором, адже федерація напередодні заборонила спортсменам із росії та білорусі виступати під прапорами своїх країн через початок повномасштабного вторгнення в Україну.10 квітня, в момент, коли Северюхін стояв на п'єдесталі і почав лунати гімн Італії, він ударив себе в груди, і підняв руку в нацистському привітанні та почав сміятися.

Вчинок росіянина викликав хвилю обурення і із закликами довічно усунути його від змагань виступили багато хто. Відреагувати на випадок FIA закликав український гонщик Іван Пеклін.

“Поки тисячі людей помирають у моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт – поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи. Я закликаю FIA до дій», – написав він в інстаграм-сторіс.

Також у мережі почали поширювати скріншот коментарів у Фейсбуці, які залишила мати Северюхіна Тетяна. Вона намагалася виправдати поведінку сина, розповідаючи, що він “направив сердечка їй та команді”.

"Люди вірять у те, у що хочуть вірити, чують те, що хочуть чути та бачать те, що хочуть бачити", - написала вона.

Прокоментував історію з поведінкою Северюхіна і його колишній тренер Олександр Тегай. Він припустив, що "Артем просто емоційно радів перемозі, пишався за себе та команду".



Крім розслідування, яке належить провести Міжнародній автомобільній федерації, вже відомо, що шведська команда Ward Racing, за яку виступав Северюхін, вирішила розірвати з ним контракт.

“Дії Артема Северюхіна… ніяк не відображають погляди та цінності Ward Racing. Навпаки, Ward Racing підтримує міжнародне співтовариство, що засуджує вторгнення росії в Україну, і висловлює свою солідарність з людьми, які страждають через цей неспровокований і жахливий напад… Крім того, як громадяни Швеції, ми пишаємося нашою країною, яка прийняла історичне рішення відправити в Україну зброю для боротьби з російською армією", – наголосили вони.

Прокоментував свій вчинок і сам Северюхін. Він заперечив, що підняв руку у нацистському привітанні:

“Я виграв раунд чемпіонату Європи і був дуже щасливим. Я з росії. Я подякував команді та моїм родичам з росії. Хтось побачив у моїх діях поганий жест, але це не так. Я просто подякував їм. Я росіянин, я з росії, і я стою за свою країну”, сказав Северюхін.

Зазначимо, що у більшості країн світу за демонстрацію нацистської символіки загрожує кримінальна відповідальність.