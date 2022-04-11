Російський гонщик показав нацистський жест на чемпіонаті в ЄС: з ним розірвала контракт команда та засудили у світі

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) розслідує "неприйнятну поведінку" російського гонщика Артема Северюхіна, який під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу з картингу підняв руку у нацистському привітанні.
Про це повідомили на сайті FIA.
15-річний Артем Северюхін цього року посів перше місце у гонці першого етапу турніру чемпіонату Європи з картингу серед юніорів, який проходив у Португалії. Росіянин виступав під італійським прапором, адже федерація напередодні заборонила спортсменам із росії та білорусі виступати під прапорами своїх країн через початок повномасштабного вторгнення в Україну.
10 квітня, в момент, коли Северюхін стояв на п'єдесталі і почав лунати гімн Італії, він ударив себе в груди, і підняв руку в нацистському привітанні та почав сміятися.
Про це повідомили на сайті FIA.
15-річний Артем Северюхін цього року посів перше місце у гонці першого етапу турніру чемпіонату Європи з картингу серед юніорів, який проходив у Португалії. Росіянин виступав під італійським прапором, адже федерація напередодні заборонила спортсменам із росії та білорусі виступати під прапорами своїх країн через початок повномасштабного вторгнення в Україну.
10 квітня, в момент, коли Северюхін стояв на п'єдесталі і почав лунати гімн Італії, він ударив себе в груди, і підняв руку в нацистському привітанні та почав сміятися.
Вчинок росіянина викликав хвилю обурення і із закликами довічно усунути його від змагань виступили багато хто. Відреагувати на випадок FIA закликав український гонщик Іван Пеклін.
Також у мережі почали поширювати скріншот коментарів у Фейсбуці, які залишила мати Северюхіна Тетяна. Вона намагалася виправдати поведінку сина, розповідаючи, що він “направив сердечка їй та команді”.
Прокоментував історію з поведінкою Северюхіна і його колишній тренер Олександр Тегай. Він припустив, що "Артем просто емоційно радів перемозі, пишався за себе та команду".
Крім розслідування, яке належить провести Міжнародній автомобільній федерації, вже відомо, що шведська команда Ward Racing, за яку виступав Северюхін, вирішила розірвати з ним контракт.
Прокоментував свій вчинок і сам Северюхін. Він заперечив, що підняв руку у нацистському привітанні:
Зазначимо, що у більшості країн світу за демонстрацію нацистської символіки загрожує кримінальна відповідальність.
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