Російський Газпром скоротив постачання газу до Молдови

Газпром затвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу у листопаді, що становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.
Про це напередодні повідомив у Telegram міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.
За його словами, поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.
Газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник – Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.
Міністр зазначив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим.
Про це напередодні повідомив у Telegram міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.
За його словами, поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.
Газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник – Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.
Міністр зазначив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим.
Спіну уточнив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.
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