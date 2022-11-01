Російський Газпром скоротив постачання газу до Молдови

12:29 01 листопада Київ, Україна

Газпром затвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу у листопаді, що становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

Про це напередодні повідомив у Telegram міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну.

За його словами, поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.

Газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник – Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Міністр зазначив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим.
 
"Просимо продовжувати зусилля щодо економії електроенергії. У нас багато хороших прикладів, але я впевнений, що є ще місце для відповідальності", – звернувся він до громадян.

Спіну уточнив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.