Російський диктатор зустрівся з лідером Північної Кореї

10:52 13 вересня Київ, Україна

Російський президент володимир путін і голова Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися для переговорів на космодромі "Східний" на Далекому Сході росії.



Про це повідомляють російські ЗМІ.



Кім Чен Ин прибув поїздом на залізничну станцію космодрому "Східний" у Приамур'ї. Тут на нього чекав президент росії володимир путін, і зустріч відбулася біля головного входу в монтажно-випробувальний корпус ракет-носіїв.



На запитання, чи допомагатиме росія КНДР будувати супутники, путін відповів: "Ми тому і приїхали на космодром "Східний".

"Лідер КНДР виявляє велику цікавість до ракетної техніки, вони і космос намагаються розвивати", - зазначив російський диктатор.

Путіна запитали, чи обговорюватиметься військово-технічна співпраця на переговорах із лідером КНДР.